任天堂、最高益 ゲーム新作好調、円安効果も―９月中間
2023年11月07日16時09分
任天堂が７日発表した２０２３年９月中間連結決算は、純利益が前年同期比１７．７％増の２７１２億円となり、中間決算として過去最高を更新した。家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」向け新作タイトルの好調に加え、円安が利益を押し上げた。
任天堂、最高益 ゲーム新作好調、円安効果も―９月中間
2023年11月07日16時09分
任天堂が７日発表した２０２３年９月中間連結決算は、純利益が前年同期比１７．７％増の２７１２億円となり、中間決算として過去最高を更新した。家庭用ゲーム機「ニンテンドースイッチ」向け新作タイトルの好調に加え、円安が利益を押し上げた。
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