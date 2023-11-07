陸上自衛隊守山駐屯地は７日、前日に訓練を再開した日野基本射撃場（岐阜市）で隊員１人が報道陣に中指を立てるなどの不適切な行為があったとして、同射撃場での訓練を再び中止した。再開時期は未定という。



陸自隊員、報道陣に中指 木原防衛相「厳正に対処」

木原稔防衛相は７日の記者会見で、「大変遺憾。判明した事実に基づき、厳正に対処していく」と述べた。