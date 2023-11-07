関西電力は７日、「空飛ぶクルマ」の充電インフラ事業に参入すると発表した。急速充電が可能で、回転率向上に寄与するバッテリー冷却装置を搭載した充電設備を開発。まずは２０２５年大阪・関西万博で実用化を目指すスカイドライブ（愛知県豊田市）に設備を納入した上で、国内外のメーカーなどへ拡販を狙う。