鹿児島・十島村で震度３
2023年11月07日13時10分
７日午後０時５５分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．１と推定される。
鹿児島・十島村で震度３
2023年11月07日13時10分
７日午後０時５５分ごろ、トカラ列島近海を震源とする地震があり、鹿児島県十島村で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は４．１と推定される。
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