文部科学省は７日、２０２３年度補正予算案に１兆２９１２億円を計上する方向で最終調整に入った。宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）に設ける「宇宙戦略基金」に同省分として１５００億円を計上。全国の小中学生に１人１台情報端末を配備する「ＧＩＧＡスクール構想」では、機器の更新費確保のため、各都道府県に基金を設置する。