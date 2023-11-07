水産事業者の資金繰り支援へ 処理水放出で―西村経産相
2023年11月07日12時33分
西村康稔経済産業相は７日の閣議後記者会見で、東京電力福島第１原発の処理水放出に伴う中国の輸入規制で打撃を受けた水産事業者に対し、資金繰り支援を実施すると発表した。西村氏は、事業者から不安の声が寄せられているとして、「引き続ききめ細かい支援をしていきたい」と述べた。
水産事業者の資金繰り支援へ 処理水放出で―西村経産相
2023年11月07日12時33分
西村康稔経済産業相は７日の閣議後記者会見で、東京電力福島第１原発の処理水放出に伴う中国の輸入規制で打撃を受けた水産事業者に対し、資金繰り支援を実施すると発表した。西村氏は、事業者から不安の声が寄せられているとして、「引き続ききめ細かい支援をしていきたい」と述べた。
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