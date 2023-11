ベトナム、ハノイ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジ開発基金(SFD)の最高経営責任者であるスルタン・アル=マルシャド閣下は、ベトナムにおいて、ハナム省副知事、ならびに双方の関係者と共に、ハナム職業大学の開校を正式に発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231107005555/ja/

CEO of the SFD, H.E Sultan Al-Marshad, delivers a speech at the inauguration of the Ha Nam Vocational College in Vietnam (Photo: AETOSWire)