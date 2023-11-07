３１３円安の３万２３９４円８６銭 ７日午前の平均株価
2023年11月07日11時43分
７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３９４円８６銭と前日終値比３１３円６２銭安で終わった。出来高は概算で７億３５００万株。
３１３円安の３万２３９４円８６銭 ７日午前の平均株価
2023年11月07日11時43分
７日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万２３９４円８６銭と前日終値比３１３円６２銭安で終わった。出来高は概算で７億３５００万株。
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