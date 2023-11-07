女子ゴルフの最新世界ランキングが６日付で発表され、畑岡奈紗は前週から一つ下げて１８位だった。山下美夢有は２０位、古江彩佳は２１位、笹生優花が２５位。日米両ツアー共催のＴＯＴＯジャパン・クラシックを制した稲見萌寧は前週の９３位から７２位に上げた。１位は殷若寧（中国）。 （時事）