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首相動静（１１月７日）

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首相動静（１１月７日）

2023年11月07日10時53分

　午前７時４９分、公邸発。同５０分、官邸着。
　午前７時５６分から同８時８分まで、感染症危機管理対応訓練。
　午前８時１３分から同２５分まで、閣議。
　午前９時４１分から同５１分まで、外務省の岡野正敬事務次官、鯰博行アジア大洋州局長。同５２分から同１０時５分まで、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。
　午前１０時６分から同２１分まで、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）日本委員の国分文也丸紅会長から提言書受け取り。

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