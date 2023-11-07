午前７時４９分、公邸発。同５０分、官邸着。

午前７時５６分から同８時８分まで、感染症危機管理対応訓練。

午前８時１３分から同２５分まで、閣議。

午前９時４１分から同５１分まで、外務省の岡野正敬事務次官、鯰博行アジア大洋州局長。同５２分から同１０時５分まで、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。

午前１０時６分から同２１分まで、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）日本委員の国分文也丸紅会長から提言書受け取り。