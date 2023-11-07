首相動静（１１月７日）
2023年11月07日10時53分
午前７時４９分、公邸発。同５０分、官邸着。
午前７時５６分から同８時８分まで、感染症危機管理対応訓練。
午前８時１３分から同２５分まで、閣議。
午前９時４１分から同５１分まで、外務省の岡野正敬事務次官、鯰博行アジア大洋州局長。同５２分から同１０時５分まで、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。
午前１０時６分から同２１分まで、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）日本委員の国分文也丸紅会長から提言書受け取り。
首相動静（１１月７日）
2023年11月07日10時53分
午前７時４９分、公邸発。同５０分、官邸着。
午前７時５６分から同８時８分まで、感染症危機管理対応訓練。
午前８時１３分から同２５分まで、閣議。
午前９時４１分から同５１分まで、外務省の岡野正敬事務次官、鯰博行アジア大洋州局長。同５２分から同１０時５分まで、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。
午前１０時６分から同２１分まで、ＡＰＥＣビジネス諮問委員会（ＡＢＡＣ）日本委員の国分文也丸紅会長から提言書受け取り。
こんな記事も
政治用語
政治
所得増税先送り示唆 防衛財源で「税目調整も」―公明税調会長(11/07 12:50)
景気条項「必ずしも必要ない」 公明・山口代表(11/07 12:31)
Ｇ７、ガザ戦闘休止訴え 外相会合、東京で今夜開幕(11/07 12:07)
中東の哨戒機、１機態勢に 政府、海賊対処など(11/07 11:55)
陸自隊員、報道陣に中指 木原防衛相「厳正に対処」(11/07 11:33)
首相動静（１１月７日）(11/07 10:53)
補正予算、１０日に閣議決定(11/07 10:50)
キルギス大統領が１７日来日(11/07 10:38)
基金制度、河野氏「見直し検討」(11/07 10:14)
浮揚策裏目に、与党危機感 減税へ理解広がらず(11/07 07:06)
岸田首相、月内にも労使と協議 賃上げへ協力働き掛け(11/06 22:20)
首相動静（１１月６日）(11/06 22:02)
垂大使、海南省トップと会談 経済交流促進へ―中国(11/06 20:58)
企業の脱炭素支援で京都府を表彰 地域課題解決にプラチナ大賞(11/06 20:45)
ライドシェア導入で賛否 河野氏「早急に結論を」(11/06 20:27)
岸田首相、違憲判断「適切に対応」 性別変更巡り(11/06 19:46)
衆院選改革、１２月に報告書 与野党(11/06 19:24)
政治家の「おごり」戒める 大島元議長が与野党に講話(11/06 19:10)
故又市征治氏のお別れの会（社民党前党首、９月１８日死去）(11/06 17:46)
日米韓、サイバー協議体発足へ 対北朝鮮で協力(11/06 17:44)
科博への支援金に謝意 松野官房長官(11/06 16:54)
秋田県、四国と合同物産展 知事失言受け、東京・名古屋で(11/06 16:54)
自衛隊機、１機がアテネ待機 イスラエル邦人退避(11/06 16:40)
教団被害補償の供託、論評避ける 松野官房長官「法令に基づき判断」(11/06 13:03)
蛍光灯、２７年末で製造禁止 水銀規制「水俣条約」会議で(11/06 12:19)
首相偽動画「民主主義傷つける」 松野官房長官(11/06 12:07)
苦境の岸田首相、外交に活路探る 対中連携「進展」強調―東南アジア訪問終える(11/06 07:07)
「場当たり対応、国民見透かす」 元側近・三ツ矢氏、岸田首相に苦言(11/06 07:06)
立・国代表、若者票に照準 衆院選見据え、大学祭で講演(11/06 07:05)
名札表記、名字のみに 広がるカスハラ対策―ＳＮＳでトラブルも・自治体(11/06 05:19)