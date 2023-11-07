ＮＹ円、１５０円台前半
2023年11月07日07時51分
【ニューヨーク時事】週明け６日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが強まり、円相場は１ドル＝１５０円台前半に下落した。午後５時現在は１５０円０２～１２銭と、前週末同時刻比７０銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１５０円台前半
2023年11月07日07時51分
【ニューヨーク時事】週明け６日のニューヨーク外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景に円売り・ドル買いが強まり、円相場は１ドル＝１５０円台前半に下落した。午後５時現在は１５０円０２～１２銭と、前週末同時刻比７０銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル