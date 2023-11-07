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７日の朝刊（都内最終版）☆２

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７日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年11月07日07時26分

◆責任能力　真っ向対立　検察側「妄想ほとんど影響せず」　弁護側「行動制御する能力失う」　京アニ公判中間論告
◆ＡＩ合成　女子選手虚偽画像投稿　容疑の大学生　書類送検
【日経】
◆米雇用減速下　薄氷の株高　利上げ停止観測　日経平均７５８円上昇　持続に懐疑的な見方も(3)
◆政労使会議、月内に　政府調整　賃上げへ価格転嫁議論(4)
◆生成ＡＩに政府データ　学習用に提供へ　国産開発後押し(5)
◆日銀、物価２％達成手応え　総裁「少しずつ確度高まる」　金融政策正常化　時期は見通せず(7)
◆原油、減産効果が息切れ　迫る８０ドル割れ、サウジ財政悪化　景気懸念、需要減を意識(9)
◆商社大手、全社が上方修正　今期最終　伊藤忠、２００億円上振れ　４社が配当増額(15)
【日刊工業】
◆ＡＩ研究・人材育成加速　両面で相乗効果　文科省、３７７億円計上(1)
◆印に電動ベッド新工場　パラマウントベッド　医療・病院向け(1)
◆デジタル優待券　発行支援　三菱ＵＦＪ信託系新興　コスト減・スマホで譲渡(1)
【鉄鋼新聞】
◆ＪＦＥＨＤ　上期事業利益、１３％減の１６４３億円　通期見通しは２９００億円で据え置き　下期の事業環境悪化織り込む(1)（続）

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