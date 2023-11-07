◆責任能力 真っ向対立 検察側「妄想ほとんど影響せず」 弁護側「行動制御する能力失う」 京アニ公判中間論告

◆ＡＩ合成 女子選手虚偽画像投稿 容疑の大学生 書類送検

【日経】

◆米雇用減速下 薄氷の株高 利上げ停止観測 日経平均７５８円上昇 持続に懐疑的な見方も(3)

◆政労使会議、月内に 政府調整 賃上げへ価格転嫁議論(4)

◆生成ＡＩに政府データ 学習用に提供へ 国産開発後押し(5)

◆日銀、物価２％達成手応え 総裁「少しずつ確度高まる」 金融政策正常化 時期は見通せず(7)

◆原油、減産効果が息切れ 迫る８０ドル割れ、サウジ財政悪化 景気懸念、需要減を意識(9)

◆商社大手、全社が上方修正 今期最終 伊藤忠、２００億円上振れ ４社が配当増額(15)

【日刊工業】

◆ＡＩ研究・人材育成加速 両面で相乗効果 文科省、３７７億円計上(1)

◆印に電動ベッド新工場 パラマウントベッド 医療・病院向け(1)

◆デジタル優待券 発行支援 三菱ＵＦＪ信託系新興 コスト減・スマホで譲渡(1)

【鉄鋼新聞】

◆ＪＦＥＨＤ 上期事業利益、１３％減の１６４３億円 通期見通しは２９００億円で据え置き 下期の事業環境悪化織り込む(1)（続）