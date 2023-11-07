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７日の朝刊（都内最終版）☆１

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７日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年11月07日07時05分

【１面トップ】
〔朝日〕ガザ　死者１万人超す　イスラエル軍「南北分断」
〔毎日〕旧統一教会　土地９９カ所所有　推定評価額８７億円超　本社調査▽被害補償　１００億円拠出検討
〔読売〕介護職　月６０００円賃上げ　政府、補正案に　離職増歯止め　報酬プラス改定へ　来年度
〔日経〕ＮＴＴ、米自動運転に出資　バス・タクシー　トヨタ車で活用　２５年にも供給
〔産経〕ガザ南北分断　死者１万人超　戦闘１カ月　イスラエル「停戦ない」
〔東京〕調布の地盤補修　中断　外環道工事　付近の川から気泡　東日本高速、関連調査へ▽住民「建設そのもの中止を」
【他の１面独自記事】
生成ＡＩ　第三者が認証　政府検討　リスク減へ規制強化（読売）
【共通ニュース】
◆全銀システム障害　謝罪　ＮＴＴデータ「プログラム不具合」
◆「税回避」対策　乗り出す政府　大企業が１億円以下に減資「中小化」　総務省検討会　課税適用の新基準案　「資本金＋資本剰余金」で判断
◆介護保険料上げ１４０万人　６５歳以上、厚労省案提示　１３区分　低所得者は負担減
◆中豪　関係改善本格化へ　７年ぶり訪中　首脳会談
◆ガザ核使用「可能性の一つ」　イスラエル閣僚発言　首相は否定▽アラブ諸国　強く非難　罷免せず　処分の甘さも批判
◆奈良公園　柵の鹿「収容環境が不適切」　県「痩せた傾向」（続）

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