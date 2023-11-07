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〔朝日〕ガザ 死者１万人超す イスラエル軍「南北分断」

〔毎日〕旧統一教会 土地９９カ所所有 推定評価額８７億円超 本社調査▽被害補償 １００億円拠出検討

〔読売〕介護職 月６０００円賃上げ 政府、補正案に 離職増歯止め 報酬プラス改定へ 来年度

〔日経〕ＮＴＴ、米自動運転に出資 バス・タクシー トヨタ車で活用 ２５年にも供給

〔産経〕ガザ南北分断 死者１万人超 戦闘１カ月 イスラエル「停戦ない」

〔東京〕調布の地盤補修 中断 外環道工事 付近の川から気泡 東日本高速、関連調査へ▽住民「建設そのもの中止を」

【他の１面独自記事】

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◆介護保険料上げ１４０万人 ６５歳以上、厚労省案提示 １３区分 低所得者は負担減

◆中豪 関係改善本格化へ ７年ぶり訪中 首脳会談

◆ガザ核使用「可能性の一つ」 イスラエル閣僚発言 首相は否定▽アラブ諸国 強く非難 罷免せず 処分の甘さも批判

◆奈良公園 柵の鹿「収容環境が不適切」 県「痩せた傾向」（続）