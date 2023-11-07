【ワシントン時事】バイデン米大統領は６日、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、パレスチナのイスラム組織ハマスとイスラエルの衝突に関し協議した。両首脳はパレスチナ自治区ガザの住民の安全な退避や人質解放のための「戦術的な戦闘の一時停止の可能性」について議論。結論は出なかったとみられ、話し合いを続けることで合意した。ホワイトハウスが発表した。