カリフォルニア州ウェストレイクビレッジ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 持続可能なグリッドスケールエネルギー貯蔵ソリューションをリードする企業、エナジー・ボールト・ホールディングス(NYSE:NRGV)(以下「エナジー・ボールト」または「当社」)は、以前発表したアトラス・リニューアブルとのライセンシングとロイヤリティ契約に基づき、中国天楹(CNTY)(CN:000035)が新規に5つのEVx™重力式エネルギー貯蔵システム(GESS)を導入すると発表しました。これには、各プロジェクトに伴う5%のロイヤリティ収入が含まれます。

The Rudong EVx system (25 MW, 100 MWh, +35 years technical life) will be the world’s first commercial, grid-scale gravity energy storage system that offers an alternative to long technical life energy storage assets like pumped hydro plants, currently representing ~90% of global energy storage capacity. (Photo: Business Wire)