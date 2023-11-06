【ニューヨーク時事】週明け６日のニューヨーク株式相場は続伸して始まった。前週末発表の雇用統計が市場予想を下回り米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の追加利上げ観測が後退したことで、市場では買い安心感が広がった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前週末終値比７５．２２ドル高の３万４１３６．５４ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は３３．９６ポイント高の１万３５１２．２４。