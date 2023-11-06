【ニューヨーク時事】週明け６日午前のニューヨーク外国為替市場では、新規の手掛かり材料不足の中、円は１ドル＝１４９円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４９円７０～８０銭と、前週末午後５時比３８銭の円安・ドル高。