イオン、３１品目で増量キャンペーン あんパンなど実質値下げ
2023年11月06日19時16分
イオンは６日、プライベートブランド「トップバリュ」の食品や日用品など計３１品目で増量キャンペーンを行うと発表した。５個入りの「しっとりとしたつぶあんぱん」（１３８円）は、８日から１４日まで６個に増量。物価高で財布のひもが固くなる中、実質値下げで消費意欲を喚起する狙いがある。
イオン、３１品目で増量キャンペーン あんパンなど実質値下げ
2023年11月06日19時16分
イオンは６日、プライベートブランド「トップバリュ」の食品や日用品など計３１品目で増量キャンペーンを行うと発表した。５個入りの「しっとりとしたつぶあんぱん」（１３８円）は、８日から１４日まで６個に増量。物価高で財布のひもが固くなる中、実質値下げで消費意欲を喚起する狙いがある。
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