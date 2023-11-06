【ロンドン時事】週明け６日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、手掛かり材料に乏しい中、１ドル＝１４９円台半ばで小動きとなった。午前９時現在は１４９円４４～５４銭と、前週末午後４時比１３銭の円安・ドル高。