男子ゴルフの最新世界ランキングが５日付で発表され、松山英樹は前週と変わらず３６位だった。久常涼は一つ上げて８７位。マイナビＡＢＣチャンピオンシップで今季３勝目を挙げた中島啓太は１２１位から１０８位に浮上した。１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）