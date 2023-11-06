故又市征治氏のお別れの会（社民党前党首、９月１８日死去）
2023年11月06日17時46分
故又市征治氏（社民党前党首、９月１８日死去）のお別れの会 １２月１６日正午から東京都千代田区平河町２の４の３のルポール麹町「マーブルの間」で。呼び掛け人は村山富市元首相、立憲民主党の泉健太代表ら。喪主は長男秀治（しゅうじ）氏。連絡先は吉川元・衆院議員事務所、電話０３（３５０８）７０５６。
故又市征治氏のお別れの会（社民党前党首、９月１８日死去）
2023年11月06日17時46分
故又市征治氏（社民党前党首、９月１８日死去）のお別れの会 １２月１６日正午から東京都千代田区平河町２の４の３のルポール麹町「マーブルの間」で。呼び掛け人は村山富市元首相、立憲民主党の泉健太代表ら。喪主は長男秀治（しゅうじ）氏。連絡先は吉川元・衆院議員事務所、電話０３（３５０８）７０５６。
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