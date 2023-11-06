【ハノイ時事】ベトナムの複合企業ジェレシムコ・グループと中国の奇瑞汽車（チェリー・オートモービル）傘下のオモダ・アンド・ジェコー・オートモービルは２日、タイビン省での自動車工場整備に関する投資プロジェクトで基本契約書を交わした。同省タイビン経済区のフンフー工…
タイビン省の自動車工場投資で基本合意 ベトナム複合企業ジ…
【ハノイ時事】ベトナムの複合企業ジェレシムコ・グループと中国の奇瑞汽車（チェリー・オートモービル）傘下のオモダ・アンド・ジェコー・オートモービルは２日、タイビン省での自動車工場整備に関する投資プロジェクトで基本契約書を交わした。同省タイビン経済区のフンフー工…
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