【香港時事】独立調査機関の積金評級（ＭＰＦレーティングス）は３日、香港の公的退職積立金「強制性公積金（ＭＰＦ）」制度下で運用されている各ファンドの１０月の利回りは平均マイナス２．５６％となり、加入者１人当たり５９００香港ドル（以下ドル、約１１万３０００円）の…