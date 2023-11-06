【バンコク時事】タイ商務省が６日発表した１０月の生産者物価指数は１１２．５（２０１５年＝１００）で、前年同月比２．３％低下した。エネルギー価格の下落に伴って８カ月連続で前年同月を下回った。前月比では０．６％上昇し、１～１０月の平均値は前年同期を２．６％下回っ…