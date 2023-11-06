【ジャカルタ＝時事】インドネシア中央統計局が６日発表した２０２３年８月の完全失業率は５．３２％となり、前回発表の２月時点の５．４５％から０．１３ポイント低下した。完全失業者数は７８６万人と、２月時点の７９９万人から１３万人減った。

前々回発表の昨年８月時点…