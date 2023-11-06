７５８円高の３万２７０８円４８銭 ６日の平均株価
2023年11月06日15時08分
６日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７０８円４８銭と前営業日終値比７５８円５９銭高で終わった。出来高は概算で２０億４４００万株。
７５８円高の３万２７０８円４８銭 ６日の平均株価
2023年11月06日15時08分
６日の東京株式市場の日経平均株価は、３万２７０８円４８銭と前営業日終値比７５８円５９銭高で終わった。出来高は概算で２０億４４００万株。
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