【クアラルンプール時事】マレーシア・アビエーション・グループ（ＭＡＧ）子会社のファイアフライは４日、ペナン国際空港とタイの首都バンコクのドンムアン国際空港を結ぶ航空便を就航した。マレーシア国営ベルナマ通信が伝えた。
ＭＡＧ航空部門のアフマド・ルクマン・モハ…
ファイアフライ、ペナン－バンコク線就航 マレーシア
【クアラルンプール時事】マレーシア・アビエーション・グループ（ＭＡＧ）子会社のファイアフライは４日、ペナン国際空港とタイの首都バンコクのドンムアン国際空港を結ぶ航空便を就航した。マレーシア国営ベルナマ通信が伝えた。
ＭＡＧ航空部門のアフマド・ルクマン・モハ…
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