緩和出口へ「準備進める」 来年初めに物価目標見極め―日銀９月会合
2023年11月06日11時13分
日銀は６日、９月２１、２２日に開いた金融政策決定会合の議事要旨を公表した。会合で委員から、来年初めでの物価目標達成の見極めのほか、現在の大規模金融緩和策について「出口に向けた準備、環境整備を進めることが重要だ」として、政策の正常化に関する意見が出された。
緩和出口へ「準備進める」 来年初めに物価目標見極め―日銀９月…
2023年11月06日11時13分
日銀は６日、９月２１、２２日に開いた金融政策決定会合の議事要旨を公表した。会合で委員から、来年初めでの物価目標達成の見極めのほか、現在の大規模金融緩和策について「出口に向けた準備、環境整備を進めることが重要だ」として、政策の正常化に関する意見が出された。
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