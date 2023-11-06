日銀は６日、９月２１、２２日に開いた金融政策決定会合の議事要旨を公表した。会合で委員から、来年初めでの物価目標達成の見極めのほか、現在の大規模金融緩和策について「出口に向けた準備、環境整備を進めることが重要だ」として、政策の正常化に関する意見が出された。