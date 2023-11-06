円相場、１４９円４４～４５銭 ６日午前９時現在
2023年11月06日09時07分
６日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４９円４４～４５銭と、前営業日（１５０円３６～３７銭）に比べ９２銭の円高・ドル安となった。
円相場、１４９円４４～４５銭 ６日午前９時現在
2023年11月06日09時07分
６日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４９円４４～４５銭と、前営業日（１５０円３６～３７銭）に比べ９２銭の円高・ドル安となった。
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