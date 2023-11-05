全日本大学駅伝・談話
2023年11月05日18時21分
◇収穫多い駅伝
中大・藤原監督 われわれがやってきた粘りが出せたので、非常に収穫の多い駅伝だった。箱根は勝ちたい。抜かりなくやっていけば、かなり面白いレースができる。
全日本大学駅伝・談話
2023年11月05日18時21分
◇収穫多い駅伝
中大・藤原監督 われわれがやってきた粘りが出せたので、非常に収穫の多い駅伝だった。箱根は勝ちたい。抜かりなくやっていけば、かなり面白いレースができる。
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