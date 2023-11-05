ＴＯＴＯ女子ゴルフ・談話
2023年11月05日17時52分
◇パットがうまくいかず
畑岡奈紗 パットがうまくいかなかった。久しぶりの優勝争いは楽しめた。こういう負けは今後に生かさないといけない。勝つことでしか悔しさは晴らせない。
ＴＯＴＯ女子ゴルフ・談話
2023年11月05日17時52分
◇パットがうまくいかず
畑岡奈紗 パットがうまくいかなかった。久しぶりの優勝争いは楽しめた。こういう負けは今後に生かさないといけない。勝つことでしか悔しさは晴らせない。
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