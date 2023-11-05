【ジャカルタ＝時事】インドネシア政府は、脱石炭に向けた日米などの支援枠組み「公正なエネルギー移行パートナーシップ（ＪＥＴＰ）」の利用を縮小するもようだ。政府は当初、ＪＥＴＰを通じて石炭火力発電所５００万キロワット分の早期閉鎖を目指していたが、これを１６２万９…