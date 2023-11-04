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日大の草野直哉が学生横綱　全国学生相撲

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日大の草野直哉が学生横綱　全国学生相撲

2023年11月04日18時41分

　第１０１回全国学生相撲選手権第１日は４日、堺市大浜公園相撲場で個人戦が行われ、１０月の世界選手権重量級覇者の草野直哉（日大４年）が決勝で池田俊（金沢学院大４年）をすくい投げで仕留めて優勝し、初の学生横綱となった。
　３位はトワードルジ・ブフチョローン（日体大３年）とリビル・クリストファー（同２年）。５日に団体戦が行われる。

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