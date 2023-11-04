後半に６バーディーとチャージを見せた神谷だが、最終１８番でミスが出た。芝の長さが違うラフの境目から打った第２打がグリーン右手前の池へ。ただ、６メートルのボギーパットをねじ込んで首位と２打差にとどまり、「池に入れないのが一番だったけど、パットはいいイメージで終われた」と前向きに捉えていた。

米ツアーに憧れる２０歳。「３日間伸ばし合いについてこられたので、最終日も自分らしいゴルフで頑張りたい」と話した。