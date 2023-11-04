スケートボード・パークで２０２４年の強化指定選手選考会を兼ねた日本選手権は４日、茨城県笠間市のムラサキパークかさまで男女の決勝が行われ、女子は１０月の世界選手権銀メダリストで１５歳の草木ひなのが８０．５３点で大会３連覇を遂げた。今年の日本オープン覇者の長谷川瑞穂が２位。男子は７９．２８点をマークした笹岡建介が制した。

準決勝と決勝は４５秒間の自由演技「ラン」を３本行い、最も高い得点を採用する方式で争った。