国際ＮＧＯ「ピースボート」の大型客船（乗客約１８００人）が欧州時間３日午前（日本時間同日午後）、船体の側面に「ＳＴＯＰ ＫＩＬＬＩＮＧ ＧＡＺＡ」（ガザでの殺りくをやめよ）と横断幕を掲げ、ギリシャのピレウスに寄港した。

ピースボートからの連絡によると、船の一部乗客と地元市民らが港で集会を開き、イスラエル軍によるパレスチナ自治区ガザへの攻撃中止を求めた。ピースボート共同代表の一人、畠山澄子さんが現地で声明を読み上げ、即時停戦やイスラム組織ハマスによって連れ去られた人質の解放を訴えた。