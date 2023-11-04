ＮＹ円急伸、１４９円台前半 米追加利上げ観測後退で
2023年11月04日06時42分
【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク外国為替市場では、米雇用統計が予想を下回ったことを受けて米国の追加利上げ観測が後退、円買い・ドル売りが進行し、円相場は１ドル＝１４９円台前半に上昇した。午後５時現在は１４９円３２～４２銭と、前日同時刻比１円１０銭の大幅な円高・ドル安。
ＮＹ円急伸、１４９円台前半 米追加利上げ観測後退で
2023年11月04日06時42分
【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク外国為替市場では、米雇用統計が予想を下回ったことを受けて米国の追加利上げ観測が後退、円買い・ドル売りが進行し、円相場は１ドル＝１４９円台前半に上昇した。午後５時現在は１４９円３２～４２銭と、前日同時刻比１円１０銭の大幅な円高・ドル安。
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