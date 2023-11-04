【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク株式相場は、米雇用統計が市場予想を下回る内容となったことを受けて米国の追加利上げ観測が後退し、５日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比２２２．２４ドル高の３万４０６１．３２ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１８４．０９ポイント高の１万３４７８．２８で引けた。