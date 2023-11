フロリダ州ハリウッド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 航空宇宙・防衛産業向け付加製造対応部品のOEMメーカのシンタビアは、世界最大の粉末床溶融結合のM 8Kプリンターの北米ローンチカスタマーになるべく、ドイツのシュタルンベルクにあるAMCM GmbHと基本合意書を締結したことを発表しました。8つのnLIGHT AFX-1000レーザーを搭載した820mm x 820mm x 1600mmのサイズにより、シンタビアが獲得したM 8Kは、小規模なプリンターと比較して生産性と設計自由度が大幅に向上します。初の北米M 8Kは、2025年前半にシンタビアに納品予定です。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231103253046/ja/

Brian Neff, Founder & CEO of Sintavia, and Martin Bullemer, Managing Director of AMCM announce signing of LOI for Sintavia to become the North American launch customer of the M 8K on November 7, 2023 (Photo: Business Wire)