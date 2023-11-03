ＮＹ株、続伸 米追加利上げ観測が後退
2023年11月03日22時50分
【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。１０月の米雇用統計が市場予想を下回る内容となったことで、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利上げ観測が後退した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１５９．８３ドル高の３万３９９８．９１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７２．８１ポイント高の１万３３６７．００。
ＮＹ株、続伸 米追加利上げ観測が後退
2023年11月03日22時50分
【ニューヨーク時事】週末３日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。１０月の米雇用統計が市場予想を下回る内容となったことで、連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による追加利上げ観測が後退した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比１５９．８３ドル高の３万３９９８．９１ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７２．８１ポイント高の１万３３６７．００。
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