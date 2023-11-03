１８歳の清本が２位に５打差をつける見事なトップ合格を果たした。圧巻は前半４番からの５連続バーディー。ナイスショットを「打てる！」、パットは「入る！」との境地だったそうで、同組で同い年の馬場らを突き放して独走した。

「これで満足せずに、進化していきたい」と頼もしい。近い将来の目標について、「五輪に出たい」と力強く宣言した。