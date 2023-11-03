樋口新葉ら女子ＳＰ 仏杯フィギュア
2023年11月03日18時30分
【アンジェ（フランス）時事】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦フランス杯が３日、フランスのアンジェで開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本勢は北京五輪代表で２季ぶりのＧＰとなる樋口新葉（ノエビア）と、住吉りをん（オリエンタルバイオ）、千葉百音（木下アカデミー）が臨む。
樋口新葉ら女子ＳＰ 仏杯フィギュア
2023年11月03日18時30分
【アンジェ（フランス）時事】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第３戦フランス杯が３日、フランスのアンジェで開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、日本勢は北京五輪代表で２季ぶりのＧＰとなる樋口新葉（ノエビア）と、住吉りをん（オリエンタルバイオ）、千葉百音（木下アカデミー）が臨む。
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