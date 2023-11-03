【バンコク時事】タイ上場の不動産会社ＬＰＮデベロップメントが２日発表した２０２３年第３四半期（７～９月）決算は、純利益が前年同期比５５．９減の１億０３９２万バーツ（約４億３７００万円）だった。住宅販売事業の減収や一般管理費の上昇などは主な要因。
売上高は１…
不動産ＬＰＮ、第３四半期は５５．９％減益 住宅販売減収と…
【バンコク時事】タイ上場の不動産会社ＬＰＮデベロップメントが２日発表した２０２３年第３四半期（７～９月）決算は、純利益が前年同期比５５．９減の１億０３９２万バーツ（約４億３７００万円）だった。住宅販売事業の減収や一般管理費の上昇などは主な要因。
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