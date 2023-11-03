塚田好宣がシニア３勝目 ゴルフ
2023年11月03日17時58分
男子ゴルフのシニアツアー、コスモヘルスカップは３日、千葉・カレドニアンＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位と４打差の７位から出た塚田好宣が６７で回り、通算１０アンダーで優勝した。今季２勝目、シニアツアー通算３勝目。
塚田好宣がシニア３勝目 ゴルフ
2023年11月03日17時58分
男子ゴルフのシニアツアー、コスモヘルスカップは３日、千葉・カレドニアンＧＣ（パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位と４打差の７位から出た塚田好宣が６７で回り、通算１０アンダーで優勝した。今季２勝目、シニアツアー通算３勝目。
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