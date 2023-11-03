ホンダ、１０月の中国新車販売２２．９％増 ２カ月連続プラス
2023年11月03日16時48分
【北京時事】ホンダが３日発表した１０月の中国新車販売台数は前年同月比２２．９％増の１３万０４２４台だった。前年実績を上回るのは２カ月連続。ホンダによると、国慶節の販売が好調だったという。前年は世界的な半導体不足に伴い一部工場で生産調整が行われており、その反動も出たもようだ。
ホンダ、１０月の中国新車販売２２．９％増 ２カ月連続プラス
2023年11月03日16時48分
【北京時事】ホンダが３日発表した１０月の中国新車販売台数は前年同月比２２．９％増の１３万０４２４台だった。前年実績を上回るのは２カ月連続。ホンダによると、国慶節の販売が好調だったという。前年は世界的な半導体不足に伴い一部工場で生産調整が行われており、その反動も出たもようだ。
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