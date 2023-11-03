【バンコク時事】タイ上場の建設会社シーフコ（ＳＥＡＦＣＯ）のナロン社長は３日、１１月にコンドミニアム向けのくい打ち工事など計７件の工事を新規に受注したと発表した。受注額は合わせて約３億３９００万バーツ（約１４億円）。概況は以下の通り。

▽バンコク市内スクン…