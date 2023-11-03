万博会場整備促進へ環境改善 斉藤国交相、建設業者から意見聴取
2023年11月03日15時50分
斉藤鉄夫国土交通相は３日、２０２５年大阪・関西万博の会場となる大阪市の人工島・夢洲を訪れ、会場整備を担う建設業者から意見聴取した。出席者からは、施工環境の改善を求める声が相次ぎ、斉藤氏は「日本国際博覧会協会や経済産業省、大阪府・市と（情報を）共有し改善を図る」と応じた。
万博会場整備促進へ環境改善 斉藤国交相、建設業者から意見聴取
2023年11月03日15時50分
斉藤鉄夫国土交通相は３日、２０２５年大阪・関西万博の会場となる大阪市の人工島・夢洲を訪れ、会場整備を担う建設業者から意見聴取した。出席者からは、施工環境の改善を求める声が相次ぎ、斉藤氏は「日本国際博覧会協会や経済産業省、大阪府・市と（情報を）共有し改善を図る」と応じた。
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