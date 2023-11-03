佳子さま、米からペルーへ出発
2023年11月03日10時06分
【ヒューストン時事】ペルー公式訪問に出発し、米ヒューストンで足止めされていた秋篠宮家の次女佳子さまは２日午後（日本時間３日午前）、民間機でペルーの首都リマに向けて出発された。
同国到着は丸１日遅れとなり、２日に予定されていた日本との外交関係樹立１５０周年記念式典は３日に延期された。
佳子さま、米からペルーへ出発
2023年11月03日10時06分
【ヒューストン時事】ペルー公式訪問に出発し、米ヒューストンで足止めされていた秋篠宮家の次女佳子さまは２日午後（日本時間３日午前）、民間機でペルーの首都リマに向けて出発された。
同国到着は丸１日遅れとなり、２日に予定されていた日本との外交関係樹立１５０周年記念式典は３日に延期された。
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