ＮＹ株続伸、５６４ドル高 米利上げ見送り観測で
2023年11月03日06時34分
【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が当面、利上げを見送るとの観測が台頭し、４日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５６４．５０ドル高の３万３８３９．０８ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３２．７２ポイント高の１万３２９４．１９で引けた。
ＮＹ株続伸、５６４ドル高 米利上げ見送り観測で
2023年11月03日06時34分
【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が当面、利上げを見送るとの観測が台頭し、４日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５６４．５０ドル高の３万３８３９．０８ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３２．７２ポイント高の１万３２９４．１９で引けた。
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ウォール・ストリート・ジャーナル