【ニューヨーク時事】２日のニューヨーク株式相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が当面、利上げを見送るとの観測が台頭し、４日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比５６４．５０ドル高の３万３８３９．０８ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３２．７２ポイント高の１万３２９４．１９で引けた。