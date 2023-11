セルビア、ベオグラード--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 世界的なIoTソリューションプロバイダーのクエクテル・ワイヤレス・ソリューションズは、業界で認められた第三者認証機関であるビューロー・ヴェリタスから、ISO 26262:2018機能安全性プロセスに関する認証を受けたことを発表しました。この重要なマイルストーンにより、クエクテルがISO 26262に基づく堅固な機能安全管理プロセス体制を確立しており、国際的な安全基準に沿った製品設計と製造に継続的なサポートを提供していることが確認されました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231102292058/ja/

Quectel achieves ISO 26262 ASIL B automotive functional safety certifications as well as ISO/SAE 21434 Automotive Cybersecurity Management System certification